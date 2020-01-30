民進黨團總召選舉 陳明文支持柯建銘續任

（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立法院黨團今天召開籌備會，討論黨團幹部人選。總召部分，有現任總召柯建銘與民進黨立委陳明文登記，陳明文說，柯建銘昨天打給他尋求支持，他就繼續支持；柯建銘則表達感謝。

立法院第10屆立法委員將在2月1日報到，民進黨立法院黨團今天召開籌備會，召集所有新任立委討論立法院正、副院長角逐人選，與民進黨團三長（幹部）人選等事宜。

黨團總召部分，在農曆年前，除「永遠的總召」柯建銘外，陳明文也已登記參選。上午兩人共同出席黨團會議，陳明文見到記者時表示，「昨天柯總召打電話給我，希望我繼續支持他當總召，所以我就繼續支持」。

柯建銘說，感謝陳明文的支持，並強調民進黨是一個團結政黨，溝通協調絕對沒問題；他昨天打電話給陳明文，他跟陳明文在立法院共同作戰、共同競爭，兩人曾經想選立法院長，但最後決定共同支持其他人，上一屆就是如此，本屆也是如此。

柯建銘表示，民進黨是一個很團結的團體，昨天他打電話給陳明文，非常感謝陳明文的支持與禮讓，未來立法院還是希望大家一起團結面對新的變局。

陳明文說，他在農曆年前表達要登記參選總召，但4年前他們為了民進黨團結事情，最後他和柯建銘都支持立法院長蘇嘉全，這次也一樣，所以柯建銘表達希望繼續為黨奉獻，他決定支持柯建銘。（編輯：郭萍英）1090130