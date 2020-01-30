蘇貞昌：20年來首度連2年實質減債 去年減455億元

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院長蘇貞昌今天表示，去年經濟表現佳、政府財務良好，去年實質減債達新台幣455億元，且已連續2年實質減債，這是近20年來首見，非常不簡單。

蘇貞昌上午在行政院會聽取國發會報告2020經濟情勢展望後表示，根據主計總處初估，去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，較前一年（1108億元）又增加近90億元，是連續3年有賸餘，且最近2年賸餘都超過千億元，是相當好的狀況。

蘇貞昌表示，不單如此，在減債方面，也創下很好的紀錄。去年除了法定債務還本的835億元外，還額外再還債50億元，扣除特別預算舉債，實質減債達455億元，且已連續2年實質減債，這是近20年來首見，非常不簡單。

他說，政府懂得拚經濟，讓稅收狀況良好，也會持家，讓國家財政穩健，去年中央統籌分配稅款實際收入達2895億元，比預算數多出91.6億元，已在農曆年前（1月21日）依照財劃法相關規定，發放給各地方政府。

蘇貞昌指出，政府近年來推動經濟轉型創新，優化投資環境，現在台灣的資金進來的增多、出去的減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速。

他表示，主計總處21日已公布去年第4季經濟成長率為3.38%，不僅連續4季持續攀升，也是近6季以來最高；去年全年的經濟成長率也上修到2.73%，居亞洲四小龍之首；主計總處也預測今年的經成長率，仍能維持2.72%。

他說，新的一年面對武漢肺炎的劇烈衝擊，有國際貿易紛爭、地緣政治等經濟風險的存在，但內需可望持續驅動國內經濟成長，請相關部會密切掌握國際情勢變化及疫情的發展，包括美中貿易談判進展、非洲豬瘟與武漢肺炎等疫情，對台灣產業可能帶來的各方面影響；也要密切掌控全球供應鏈重組契機，持續吸引高階製造產業鏈與資金回台，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心。

蘇貞昌說，內需方面，如何在現有基礎上，讓投資、消費進一步擴大、提升，帶動整體產業的再成長，請各部會做整體性的盤點，提出計畫。除了目前正積極推動的三大投資台灣方案、落實公共建設執行、媒合民間參與公共建設等外，對於減輕民眾負擔的各項措施，也請各部會持續精進。（編輯：蘇龍麒）1090130