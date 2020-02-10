爭取認同 郝龍斌：讓年輕世代進入黨決策體系

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席參選人郝龍斌今天表示，國民黨年輕化不應只是口號，而是要有具體作為，實踐由他開始，讓黨內年輕人真正擁有出頭的機會；他提出三項政見，要給年輕人有適當的歷練機會，進入黨的決策體系。

國民黨主席補選於3月7日舉行，首場政見說明會則於2月12日舉辦，郝龍斌趕在說明會前，今天透過臉書拋出政見，他表示，國民黨年輕化不應只是口號，而是要有具體作為，實踐由他開始，讓黨內年輕人真正擁有出頭的機會。

郝龍斌指出，國民黨長期以來的問題就是年輕人沒有舞台發光發熱。因此，他提出3項政見，要給年輕人有適當的歷練機會。

郝龍斌說，第一，保證未來青壯世代具有民意基礎的公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。

郝龍斌指出，第二，就是讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹；未來黨的副主席一定有年輕世代的人；負責青年工作的黨副秘書長也會由年輕人擔任；黨部一級主管一定會有青壯世代參與，比例不會有上限。

郝龍斌表示，第三點則是黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。

至於江啟臣方面，談到目前政見說明會的準備狀況，他上午受訪時表示，補選的黨主席任期僅剩一年多，他會在政見會上，說明在任期內能夠推動的、以及立即上路的改革工作，希望能獲得黨員先進支持，一起啟動黨內最重要的改革任務。（編輯：紀淑芳）1090210