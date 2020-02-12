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外交部：台灣獲邀成國際宗教自由聯盟觀察員

最新更新：2020/02/12 21:05

（中央社記者陳韻聿台北12日電）美國國務卿蓬佩奧上週宣布成立國際宗教自由聯盟，外交部表示，美國宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）已正式邀請台灣成為聯盟觀察員。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在華府宣布成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom Alliance），邀請27國參與，台灣卻遭排除。撰文為台灣打抱不平的華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）引述消息來源，指出北京對多個參與國家施壓，以確保台灣被排除。

外交部發言人歐江安指出，布朗貝克肯定台灣積極呼應美方促進國際宗教自由的訴求，已正式邀請台灣成為國際宗教自由聯盟觀察員，以期台灣持續在印太地區作出貢獻及分享民主價值。

歐江安表示，台美共享民主、自由、人權等核心價值，在推動國際宗教自由方面合作密切。

她指出，台灣首位宗教自由無任所大使布興‧大立和駐美國代表高碩泰於去年7月受邀參加國務院舉辦的「促進宗教自由部長級會議」，與其他理念相近國家政府官員討論如何促進全球宗教自由。此外，台灣也於去年3月舉辦首屆區域性宗教自由公民社會對話，布朗貝克當時也訪台出席。

歐江安強調，外交部與美國國務院宗教自由辦公室聯繫管道暢通，並將延續過去良好合作基礎，持續深化台美夥伴關係。（編輯：林淑媛）1090212

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