訪不織布大廠 總統：戰備物資要有自己生產能量

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天參訪國內不織布大廠南六企業，她表示，在重大疫情或重大事件時，許多的戰備物資要有自己生產的能量，希望公立醫院以及政府機關的附屬機構所需要的物資，都能以國內製造為主要來源。

蔡總統今天前往高雄參訪「南六企業股份有限公司」，了解國內口罩製造原物料的不織布製造商生產情形。這項行程不公開，總統府會後發布新聞稿，蔡總統並透過臉書分享參訪的影片，貼文中提到現在國際上口罩原料稀少且昂貴，南六董事長黃清山特地代表政府到國外採購原料，而且承諾小廠無法供應的原料，南六會全部承擔，並以正常的價格供應。她感謝南六對於防疫工作全力投入及熱心協助。

武漢疫情延燒，台灣全民防疫，蔡總統在參訪時致詞提到，她今天帶著感激的心情來這裡，這次疫情讓全體國民都很緊張，政府採取高張力作為因應，整個政府都動員起來。但如果沒有民間支持與協助，疫情處理過程將會面臨很多困難，「口罩就是首當其衝的一件事情」。

她提及，疫情剛開始的時候，覺得口罩存貨應該是有一定程度，至少短期內應該是可以支應。但隨著疫情演變，口罩變成是疫情掌控很重要防疫物資，盤點完以後，發現確實有不足的可能性。她感謝行政院及經濟部在高層會議做完決策、討論完以後，就開始機器生產線建置，讓口罩供給可以穩定。這對整個疫情與整體國人信心非常重要。

蔡總統說，最重要還是要有原料，沒有原料是做不出來的。這一點，很幸運有「南六」能夠供給製造口罩所需要的原料，這是台灣比其他國家幸運的地方。

蔡總統指出，「南六」現在是亞洲第2、世界排名20名以內的全球不織布關鍵供應廠商，相信在不久的將來，一定是亞洲第一，讓台灣生產口罩的過程中，可以不需要擔心口罩原料的供給。

總統也提到，防疫下一個挑戰就是防護衣。「南六」對於防護衣在備料、生產及存貨過程中的協助。不僅在地的協助，也特別幫政府到歐美、印度採購原料，甚至於在各個層面上，都得到了南六企業董事長黃清山的支持。

蔡總統說，這次疫情也讓台灣學習到一件事情，就是在重大疫情或重大事件時，許多的戰備物資確實要有自己生產的能量。像口罩、防護衣，都是在很多狀況下，需要且必備物資，國內必須要有一定產能。而這個產能的支援，不能說因為有需要，而要廠商無限制的奉獻跟犧牲，所以也有請行政院清查所有可能性。

總統期盼，將來公立醫院以及政府機關的附屬機構所需要的這些物資，都能以國內製造為主要來源。讓國內廠商有一定程度的需求量，也讓廠商能夠持續維持基本生產。讓台灣在困難或者是特別情況下，有自己的供應，確保需求無虞，「我相信除了口罩，還有很多的物資，都需要有這樣的思考。」

她感謝「南六企業」響應台商回台投資政策，研發在台灣、把原料送到國外去，亦即將來台灣的企業都可以「以台灣為核心，布局在不同的國家」，讓國家的經濟與產業布局更平衡、更多元、更安全。

蔡總統說，這次「南六企業」所展現出來的，就是台灣企業在擴張能量的同時，也能夠幫助國家。在經濟發展或者是特殊情況下，讓台灣戰備能有良好供應需求，「這是一個很好的典範」。

她並表示，國內新增了2例武漢肺炎的本土個案，政府會加強社區監測，尤其是有國外旅遊史、接觸史的高風險族群，會加強採檢送驗，請大家務必配合防疫工作，避免疫情擴散。（編輯：黃國倫）1090217