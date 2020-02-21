國民黨籲兩岸擱置政治歧見 協商第2批武漢包機

（中央社記者余祥台北21日電）第2批武漢包機返台時程未定，國民黨文傳會代理主委王育敏今天呼籲，兩岸政府以人道為優先，擱置政治歧見，積極協商後續包機事宜，訂出具體時間表，不要讓滯留武漢的台灣人返台期望一再落空。

針對第2批武漢包機返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日說明，已向中國大陸提供121名極需返台人員名單，且整備醫護、中華航空股份有限公司班機，隨時可執行任務；但陸方堅持以首趟包機形式執行，因此後續包機仍靜待雙方協商。

王育敏上午透過新聞稿指出，後續包機卡關，兩岸各說各話、互指對方的不是，國民黨向對岸喊話，期待陸方多考量武漢台人想盡快返台的心情，包括由哪一方航空公司執飛、優先登機人員、機上醫護檢疫人員等問題，都能在人道優先的前提下協商出解決之道。

王育敏說，鑽石公主號郵輪與中國大陸同列為疫區，如今郵輪上的民眾得以返台，也期待各界能以相同標準對待滯留湖北的台灣人。

她表示，下週高中以下學校即將開學，日前有受困在武漢的學童寫信給總統蔡英文，表達「要回家、要上學」的期待，也有滯留湖北民眾發陳情書，陳述有家不能回的焦慮無奈，懇請兩岸政府都能「多關懷，少政治」，重新協商後續包機事宜。

國民黨立委陳玉珍在國民黨團大會前受訪時也表示，兩岸政府都很不應該，沒有真心把台胞當成自己的子民，很不人道。

國民黨立委洪孟楷則說，不管是民進黨政府或對岸政府，都請收起所謂政治操作與意識形態，趕快讓國人回台，才是全台灣2300萬人的期待；若無法促成此事，雙方都有責任。（編輯：謝佳珍）1090221