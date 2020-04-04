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武漢肺炎／防居家隔離檢疫者成破口 擬再增7天自主健康管理
首頁 / 政治

北市口罩實名制販賣機 高虹安實測成功

最新更新：2020/04/04 17:14

（中央社記者王揚宇、張茗喧台北4日電）台灣民眾黨立委高虹安今天在臉書分享「口罩實名制販賣機」實測影片，透過健保卡成功購買，她希望販賣機可以儘快實施上路，多一個便捷的口罩購買管道。

對於口罩實名制販賣機是否會納入中央販售口罩的體系。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這是北市府向行政院諮詢後決定設置的，目前只有在健康中心設置、不會廣設，還在研議階段；若未來技術上可行，也可納入中央體系。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，口罩供應量引發關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩量一定夠，從9日開始也將放寬一次買兩週，成人9片、兒童10片，預計全台85%民眾可買到。

現行口罩實名制可在藥局購買及透過網路預購在超商領取，高虹安今天在臉書粉絲專頁分享到台北市政府資訊局，透過口罩實名制販賣機，插入健保卡驗證並透過悠遊卡完成付款後，成功購買口罩的影片。

她說，目前販賣機尚未正式啟用，不過經她的實測過後，實在是方便許多，希望可以早日真正實施上路，多一個便捷的口罩購買管道，讓藥局人員還有排隊的民眾不用再那麼辛苦。（編輯：張良知）1090404

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