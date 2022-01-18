徐國勇：已發文台中市府 要求提供鎮瀾宮組織章程

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（中央社記者陳俊華台北18日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭疑違法任董事長。內政部長徐國勇今天說，鎮瀾宮的主管機關是台中市政府，已正式發出公文，請他們提供鎮瀾宮組織章程等資料，相信台中市政府收到公文後會提供。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年。內政部次長陳宗彥日前說，內政部曾致電台中市政府，要求提供鎮瀾宮組織章程，但市府卻拒絕提供。

台中市民政局長吳世瑋17日表示，鎮瀾宮組織章程並未明定董監事要設籍何處，若內政部行文要求提供，市府會提供。

內政部下午與中華民國書學會舉辦新春揮毫活動，徐國勇與書法大師張炳煌等人，一起寫下「壬寅添福氣，勇虎迎新春」。

徐國勇受訪時表示，鎮瀾宮的主管機關是台中市政府，是在地方政府註冊、成立的財團法人，之前陳宗彥指示民政司的人，向台中市政府要資料，但台中市政府沒有給，因此前兩天又發出正式公文，請他們提供資料，等台中市政府收到公文之後，相信他們會給。

另外，近兩年因為疫情影響，警察工作量大增，徐國勇說，警察無役不與，如果不是警察幫忙，疫情控制不會這麼順利，當時疫調遇困難時，甚至連刑警都用專業來協助；初期要找回一些不守規矩的人，也是比照重大刑案處理，很快都找回這些人，防止疫情擴散。

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徐國勇說，要找回這些人並不容易，因此比照重大刑案規格予以獎勵；相關的加班費、津貼都從寬、從優、從速發放，行政院也都支持，再次感謝警察人員的辛勞與協助。這也是指揮中心副指揮官是由內政部次長擔任的原因，各種協調上會更順暢。

徐國勇致詞時表示，自己的書法真的不行，但應景、快樂最重要，透過活動發揚文化、也祝民眾新年快樂；過年時請不要購買任何肉類製品，從海外寄到台灣，因為非洲豬瘟防治是國家重要政策，台灣豬肉就相當優良。（編輯：黃國倫）1110118