陳菊：台灣須超前部署 讓人權與科技並進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國家人權委員會、中華民國數位金融交易暨資料保護協會20日共同舉辦數位人權研討會，人權會主委陳菊等人一起進行啟動儀式。中央社記者陳俊華攝 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊今天說，全球數位化時代來臨，伴隨資訊巨量帶來各種網路亂象，隱私、資安是「數位人權」關切的重點，台灣必須超前部署，讓人權能與科技並進，跟世界同步前行。

國家人權委員會、中華民國數位金融交易暨資料保護協會今天共同舉辦數位人權研討會，邀陳菊、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、法務部次長陳明堂、金管會副主委蕭翠玲等人出席。

陳菊致詞時表示，全球數位化時代已經來臨，從行動數據的普及，手機成為每個人幾乎離不開的重要工具；尤其是Covid-19疫情以後，數位發展更是一日千里，各式各樣的應用服務、社群媒體，已經成為所有人的生活日常。

陳菊說，伴隨著資訊巨量所帶來的訊息片段化、管道多樣化、帳號匿名化等現象，讓網路亂象叢生，更產生許多影響、侵害人權的狀況；數位資產市場、社群媒體快速成長，對資安、個人隱私權的挑戰非常巨大。隱私、資訊安全正是「數位人權」最關切的重點。

陳菊表示，研討會邀集人權、金融、科技、法律、性別專家學者及實務工作者，分享多元跨領域觀點，結合各方專業知識、實際經驗，探討在科技衝擊、社會高度數位化發展下，如何藉著科技應對多元變化的生活型態，以及如何有效落實網路性別平權、資安防護、網路暴力防護等重大議題。

陳菊表示，例如大家常用的社群媒體，事實上大家看到的、接觸到的內容，都是經過演算法編碼後，才呈現在面前，「創造出好像很自由，實則是非常封閉的同溫層」，造成人與人間的關係、互動更加對立、緊張。

陳菊說，近年詐騙、銷售商品電話非常猖獗，都是個資在未經同意、甚至在自己不知道已經同意下遭外洩、販賣。享受科技帶來的便利之餘，希望建立更完善機制，遏制侵害人權的不法行為，讓民眾在數位環境中可以更安心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳菊表示，「世界正在巨變，我們不能一成不變」；尤其受疫情影響，全球正在產生新的互動模式，即使是無遠弗屆的數位世界，也以前所未有的速度蓬勃發展，卻造就一座又一座的數位孤島，數位發展不足的地區，各項社會資源、功能無法銜接，造成數位人權低落困境。

陳菊說，台灣雖然是防疫的資優生，但是無法自絕於世界改變的浪潮，必須越早面對、超前部署才能因應；呼籲大家重視這個問題，讓人權能與科技並進，讓台灣數位人權不落人後、跟世界同步前行。（編輯：蘇志宗）1110120