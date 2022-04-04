檢察總長人事同意權案 立院預計4月中旬後處理

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（中央社記者王承中台北4日電）總統蔡英文提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文已送抵立法院。民進黨團總召柯建銘表示，預計在4月中旬以後，待立法院總質詢結束後，就可以處理人事同意權案。

蔡總統3月31日提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文已送抵立法院，咨請立法院行使同意權。總統期盼立法院支持，順利通過這項人事提名案。

據了解，檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案已送抵立法院，將排入6日的立法院程序委員會，列為8日立法院會的報告事項議程，並交付司法及法制委員會審查；委員會審查完畢後，必須提報院會行使同意權。

目前相關議程尚未開始進行，難以估計行使同意權確切時間點，由於現任檢察總長江惠民的任期5月7日任滿，在此時間點前，立法院須完成人事同意權的行使。

針對人事同意權案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者採訪時表示，檢察總長是檢察體系最高首長，事關檢察體系能否發揮查察弊案及維護司法正義的功能，所作所為將影響全國民眾對於檢察體系的信任度；國民黨團尊重蔡總統的提名權，將會嚴格審查。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，各界疑慮邢泰釗的政治色彩，未來審查時，將會依照程序依法嚴審；希望檢察總長的角色，要以維持司法正義為原則，秉持公平與獨立，而非選擇性辦案，也不要有太多政治考量，才能符合民眾期待。

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時代力量立法院黨團總召邱顯智說，黨團態度就是嚴格審查，且會聚焦於邢泰釗是否願意為司法冤錯案提起非常上訴；畢竟檢察總長重要職權之一，就是提起非常上訴。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，人事同意權案將排入8日院會議程並交付委員會審查，預計4月中旬以後，待總質詢結束就可處理。民進黨團副幹事長黃世杰表示，在野黨要求嚴審是應該的，一切就依照規定，邢泰釗的司法資歷沒問題，也有檢察官票選的支持。（編輯：林克倫）1110404