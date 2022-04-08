新北某國中師霸凌學生疑遭吃案 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北8日電）監察委員葉大華、王美玉今天發布新聞稿指出，新北市某國中日前遭披露學務主任對學生霸凌事件，卻疑似有吃案，甚至學生社團也瀕臨解散等事宜，因涉有侵害學生權利，兩人申請自動調查。

媒體日前報導指出，新北市議員披露，新北市某國民中學於民國110年間發生師對生霸凌事件，學務主任疑似涉有不當管教、體罰及言語霸凌學生近半年等情況，但提出申訴後卻不成立，學生與家長只能認投訴無門被吃案，只好轉學，社團也瀕臨解散。

葉大華、王美玉今天表示，此案涉有侵害學生人權，為瞭解校方處理過程有無違失，教育局是否未盡監督之責，已申請自動調查。

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葉大華、王美玉說，此案學生及家長提出申訴後，校方是否依「校園霸凌防制準則」處理、有無部分受理的情事、調查過程是否涉有違失及調查不實、主管機關對該校調查作為是否善盡督導、有無包庇調查不實的情事、本案學生權益是否遭受侵害等等，均有深入調查必要。

監委指出，此案後續，支持校方的家長會結合民代立即出面駁斥形成對立，對學生學習環境造成影響，因此將依職權，就證據釐清事實，籲請各界在調查結果尚未提出前，站在維護兒童人權立場，各界應持理性監督態度關注此案，受調查人員應靜候調查。（編輯：趙蔚蘭）1110408