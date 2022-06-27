林智堅駁空降說 要用政績說服桃園選民

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，被外界質疑空降參選，他今天表示，用行動與真誠的心改變選民想法，而選舉就是不停說服，他有8年施政經驗，將用政績說服桃園市民。

面對質疑空降參選桃園市長，新竹市長林智堅今天接受「鏡新聞」專訪表示，每件事總有開始，所以用空降評論，他覺得不合理，就像即將參選新竹市長的現任竹市副市長沈慧虹，沈慧虹在新竹住了8年，也被說空降，傷了所有從外地來新竹打拚的人的心，「空降是政治術語，並沒有那麼重要」。

他說，選戰過程中，「挑戰難免、攻擊必然」，但作為政治工作者，絕對不能卻步，反而大步邁向前，而選舉就是不停說服，用行動說服民眾才是關鍵。

林智堅表示，他在桃園的優勢為在竹市的施政經驗，不只新竹人看到，連同台灣民眾到新竹就能看到改變，他將持續以政績說服桃園市民；最後的結果將由桃園市民決定他是否能擔任桃園市長，假設他順利當選，各界質疑聲浪也就自然消失。

談及與國民黨提名的桃園市長參選人張善政對壘，林智堅說，將與張善政來一場君子之爭，也讓桃園有更好的競爭，有很好的交流。

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林智堅說，日前因確診剛結束居家隔離，後續將盤點市政工作與交接，盡速和中央協調，推出一個有經驗、了解新竹市政的代理市長人選，等交接工作都結束，將辭去市長一職到桃園參選，時間預計落在7月底前後。

對於民進黨在雙北人選還未確定，林智堅表示，這次提名普遍都往後延，跟疫情有關係，大家認為防疫優先，民進黨是透過眾人智慧做選擇，雙北是重中之重，等人選確定後，就會討論。（編輯：陳仁華）1110627