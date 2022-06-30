傳邀韓國瑜團隊輔選 柯志恩：韓團隊貢獻有目共睹

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（中央社記者洪學廣、范正祥高雄30日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩傳將請來前市長韓國瑜團隊輔選，她今天受訪表示，大家或許對韓國瑜有不同見解，但韓團隊對高雄貢獻有目共睹，沒理由不給更大的支持跟讚聲。

國民黨智庫執行長柯志恩今天下午1時首度以國民黨高雄市長參選人身分，與國民黨高市議會黨團、高市黨部舉行輔選工作會報，她會後在前高雄市副市長葉匡時陪同下接受媒體聯訪。

針對這次選戰會不會找韓國瑜團隊的人幫忙輔選，柯志恩則請葉匡時回應，「今天我在這邊，我想就是最好的說明。除了我之外，韓團隊過去很多的重要局處首長、幹部都會全力輔選」，這不只是為了柯志恩，也是為了高雄，以及在座所有議員。

柯志恩說，今天的行程安排非常緊湊，恰好蓮潭會館又離高鐵站非常近，因此安排在此開會。媒體追問，前市長韓國瑜也喜愛在蓮潭會館開會，她則說，「韓市長喜歡，我們當然也會很喜歡。」

至於若請來韓團隊輔選，會不會擔心部分高雄市民反彈，她回應，大家或許對韓國瑜有不同見解，但是韓團隊從過去到現在的基礎建設，以及對高雄市民的貢獻，績效絕對都有目共睹，沒有理由不給他們更大的支持。

針對是否延續韓國瑜愛情摩天輪政見，柯志恩說，對自己來說，目前高雄不管在建設、交通、教育、文化等都有很多需要著墨地方。所以目前為止只能說愛情摩天輪沒有在規劃當中。

葉匡時補充，由於柯志恩剛剛接受黨內徵召提名，所以她需要對韓國瑜先前政見做討論跟review，一定會保留韓國瑜時期最好的一些延續性政見。至於愛情摩天輪，則因時空環境已經不一樣，可能有很多其他條件要再考慮。

對於如何共組在野大聯盟，柯志恩說，國民黨目前需要集中最大票源，如果大家覺得民進黨做得不夠好的話，那就應該由國民黨為主軸，吸納最多的票，後續也會去請益相關單位，希望能夠贏得最大共識，下架民進黨一定是所有在野最大的期望。

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柯志恩上午接受廣播節目專訪時也說，「愛情摩天輪」是韓國瑜的政見，自己隨口說一句不會是未來的政見，就被拿來做文章，這是太過的政治解讀，她怎麼可能與韓國瑜「切割」。

談到打選戰，柯志恩說，除了遷戶籍，也將走遍高雄每個角落，繞著高雄跑好幾圈；下週她就會搬到高雄，找個或許走路距離就能到達黨部的地方租屋，除了繼續與高雄市議員磨合，發揮最大效應，也會向在高雄的過去韓國瑜團隊成員虛心請教施政方針和政策白皮書。（編輯：謝雅竹）1110630