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林佳龍盼選民試用王義川 進國會拚建設

最新更新：2019/01/17 21:18

（中央社記者趙麗妍台中17日電）交通部長林佳龍今天為民主進步黨台中市第5選舉區立法委員補選候選人王義川站台時表示，送王義川進國會，延續過去的努力，替台中拚建設、爭取預算，鼓勵大家「試用」看看。

前台中市長林佳龍晚間出席王義川在台中肉品市場旁的廟口開講時表示，當時邀王義川任台中市政府交通局長，就是要王義川解決交通問題，不管是山手線、捷運藍線，及綠線延伸大坑，都是王義川的規劃。

他說，爭取建設很辛苦，很認真打拚才獲中央政府支持，這屆立委任期只剩1年（到公元2020年1月31日），可試用一下王義川，讓王義川拚建設、爭取預算，好用就繼續用，如果不好用，1年後就不要選王義川，「選對好人才，才有好將來」。

林佳龍表示，這次選舉是自己和自己比賽，1年後就知道王義川可不可以用，用試用角度替台中再增加1席立委，讓過去的建設不要中斷。

林佳龍細數世界花卉博覽會、iBike都是王義川規劃，更以往年跨年的運輸接駁成績當保證，換得樂團五月天演唱會到台中辦，都是王義川的努力。

原由台中第5選區選出的立委盧秀燕為台中市長選戰辭立委，這席立委將於27日補選投票，王義川主要競爭對手為中國國民黨參選人沈智慧。（編輯：李明宗）1080117

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