侯友宜拜會林右昌 兩人加LINE互動

（中央社記者沈如峰基隆18日電）新北市長侯友宜今天前往基隆市政府，拜會基隆市長林右昌，雙方除就城市議題交換意見之外，還互加LINE好友互動。兩人也說，他們都是務實做事，較不愛當「網紅」。

基隆市與新北市享有共同的生活圈，為了提升兩市市民的生活品質，侯友宜下午率領新北市政府主管，前往基隆市政府拜會林右昌，雙方就兩城市的交通、產業、觀光行銷與文教休閒推廣等議題，進行市政交流及意見交換，會中不對外開放。

會後，侯友宜與林右昌兩人除互加通訊軟體LINE好友，以便日後各項議題更快速對接之外，也接受媒體聯訪。

林右昌受訪時說，他與侯友宜過去就是老朋友、老同事，彼此也有很多共同之處，像是現在政治圈在流行「網紅」，但他與侯友宜都不愛當「網紅」，因為他們都是行動派，也是實實在在努力做事的市長。

過去北北基颱風假曾有不同調，引起民怨，媒體問及兩人未來是否會擔心此事。林右昌說「很簡單，用LINE處理」，並強調未來與侯友宜及台北市長柯文哲之間，都會有很好的溝通，因為現在就是大家一起捲起袖子做事的時候。

侯友宜對此回應，先尊重別人的意見，自己的意見也就會受到尊重，未來不管在颱風假還是其他地方政策上，相信大家一定都能好好合作。

至於是否會覺得柯文哲比較難溝通？林右昌說，這方面並不會，因為北北基桃都是大首都生活圈，其中一個縣市若好，其他鄰近縣市也會好。侯友宜表示，台北市與新北市本來就融入在一起，所以不管是在交通、教育或產業等發展，他會與柯文哲會共同努力，彼此在溝通上不會有問題。

基隆市政府表示，在這場城市交流會議中，林右昌針對交通、產業與城市發展，提出5大議題，包括「民生汐止線與基隆輕軌捷運」、「基隆北五堵國際研發新鎮與新北汐止保長坑工業區的發展合作」、「新北東北角水金九與基隆八斗子及和平島觀光廊帶串連與行銷」、「基隆市萬里文教休閒園區開發案」以及「基隆國際郵輪母港合作行銷」。林右昌邀請侯友宜攜手合作，雙方已在會中達成初步合作共識。（編輯：張銘坤）1080118