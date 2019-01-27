嘉義市定古蹟史蹟資料館 委外經營文創餐廳

（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）興建於西元1943年日治時期的嘉義市史蹟資料館，今天起委外經營「昭和J18」文創餐廳，市長黃敏惠對市定古蹟委外經營表達高度期待，期望打造文化新商機。

黃敏惠表示，興建於日治昭和18年（西元1943年）的史蹟資料館，原為日治時期嘉義神社附屬館務所。嘉義神社原本是縣社，後來升格為「國幣小社」，日式「書院造」建築優雅細緻，是嘉義市觀光景點之一。

她說，史蹟館過去在市府文化局管理下，獲得2次管理維護優等獎，但考量公部門資源有限，在經營面需要「創新、創意、創業」才能永續經營，因此透過公開評選機制委外經營，希望創造新的古蹟營運契機。

黃敏惠表示，她對嘉義市首例古蹟委外經營有高度期待，未來將陸續盤點適合委外經營的公有閒置空間，引進社會資源，結合政府政策，共同打造嘉義市的文化新絲路。

她說，嘉義市要學習日本京都精神，融合新舊文化，達到「既傳統又現代，既科技又人文」目標，希望藉由民間力量，創造更多元化經營，帶來更多新亮點，吸引更多觀光人潮。

嘉義市文化局表示，由於史蹟資料館是木構造建築，因此嚴禁業者提供明火烹煮餐飲服務，僅能提供簡易飲料點心及販售文創商品；業者每年至少要舉辦6場藝文及其他創意活動，且營業面積不得超過建物委託範圍總樓地板面積的30%。

經營團隊執行長葉欣芝表示，經營古蹟是他的夢想，透過這幾個月來的籌劃，讓他深刻感受到史蹟資料館之美，未來將結合旅行業串聯周遭休憩景點，打造日式文化體驗。（編輯：李錫璋）1080127