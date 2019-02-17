柯文哲與李文輝18日碰面 討論雙城論壇

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲明天將與上海市台辦主任李文輝會面，他今天說，雙方會定期交流，有些合作項目要進行總結，同時會表達北市對今年雙城論壇的想法，讓對方「帶回去研究」。

柯文哲中午出席2019陽明山花季開幕式，接受媒體聯訪時做上述表示。

柯文哲日前透露，李文輝18日將前往北市府拜會，而他的態度是表達善意；他今天說，「兩邊定期有交流，很多題目都會做總結」，表示將討論交流事項，各單位報告後，雙方再各自研究。

有媒體追問是否討論雙城論壇舉辦的方向，柯文哲說，雙城論壇並非上海方可單方面決定，「（上海方）要請示北京，大概跟他講說有什麼想法，他們也是帶回去研究」。

至於會表達何種想法，柯文哲僅說「正在想」。

李文輝與上海市台辦副主任李驍東等人受台北市政府邀請，16日至19日參加台北燈節活動，以及拜會相關企業與媒體。陸委會在農曆年前曾表示，該活動為台北市與上海市交流，僅同意當事人在台北市活動。

李文輝昨天現身台北燈節上海燈區，低頭拍攝花燈，與柯文哲短暫會晤、合影後驅車離開。（編輯：張銘坤）1080217