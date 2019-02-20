盼助解決缺工 農委會補助農民買機具

農委會主委陳吉仲（前中）20日在台南麻豆出席小型農機補助計畫說明記者會，現場試用廠商展示的電動除草機。中央社記者楊思瑞攝 108年2月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）行政院農業委員會投入新台幣8億元補助農民購買小型農機具，主委陳吉仲今天到台南市麻豆區公開向農民說明，並邀請廠商展示各式農機具，希望農民踴躍申請，協助解決缺工問題。

農委會上午在麻豆區果樹產銷班第15班舉辦小型農機補助計畫說明記者會，陳吉仲除直接對農民說明補助，並參觀試用廠商在現場展示的電動除草機、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機等農機具。

陳吉仲表示，近來農村人口老化，農業缺工問題嚴重，希望透過機械化、自動化的方式解決。此次爭取到8億元經費，預計補助農民購買8萬台小型農機具，同時可促進農業產業升級、及農業機械產業的發展。

他說，有農民擔心補助的政策一出，販賣農機具的廠商會趁機漲價，導致實際受益的不是農民。農委會已與農機具公會取得共識，將密切注意是否有哄抬價格的行為，必要時會對趁機漲價的業者祭出列為拒絕補助戶的做法。

麻豆區果樹產銷班第15班班長廖添登表示，以自己面積約1公頃的文旦柚果園來說，雇請工人除草每年要花費超過10萬元；有了乘坐式除草機之後，只要半天就可完成人工1個星期的作業量，大約2年就可回本。適當使用農機具對農民來說確實有很大助益。

農委會說，各機種訂有補助上限額度，依實際購買價格補助1/3，由全國各地基層農會受理補助，申請期間自3月15日起至10月31日止，採先申請再購買方式。

農委會指出，凡具有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯、友善環境耕作登錄、農民健康保險被保險人、青年農民或農業產銷班員等資格農友，攜帶身分證明文件洽所在地農會，填妥申請表即可完成申辦，每名農友可申請農機補助1台。（編輯：黃世雅）1080220