洪慈庸爭取獲前瞻補助 台中仁里里有自來水可用

時代力量立委洪慈庸（右2）21日召集台水第四區管理處副處長林義雄（左2）、經濟部水利署副組長潘禎哲（左）、台中市政府經濟發展局等相關單位前往台中仁里淨水廠會勘，由自來水公司進行簡報。中央社記者趙麗妍攝 108年2月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市后里區仁里里屬地勢較高區域，未納入自來水供水系統，經立委洪慈庸多次會勘爭取，獲前瞻計畫工程補助，居民苦等20年後，終於有自來水可使用。

洪慈庸今天召集台水第四區管理處副處長林義雄、經濟部水利署副組長潘禎哲、台中市政府經發局等人及相關單位，前往仁里淨水廠會勘，仁里里的里長鐘基文前往關心，現場由自來水公司進行簡報。

洪慈庸表示，仁里里永興路一帶為丘陵山地區，因未納入自來水管網，居民長期需另覓水源，多次邀集相關單位進行會勘，跨單位協調工程用地問題，並爭取水利署「前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫」。

林義雄指出，工程主要延管範圍為仁里淨水場起至永興路一號路段，2月下旬進場施作，將埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100公釐自來水管線1418公尺及永興加壓站一座，管線工程預計5月底前完工，機電工程8月底前完工。

鐘基文表示，仁里里永興路一帶居民過去沒有自來水可用，地方鄉親都相當期待未來自來水延管工程完成。（編輯：陳俊碩）1080221