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基隆潮境海灣節6月登場 林右昌體驗帆船賽事

最新更新：2019/05/30 17:06
「2019基隆潮境海灣節」將在6月登場，今年推出5大「潮」活動，其中一項為基隆國際帆船賽，市長林右昌（左2）30日出席記者會，和與會來賓一同宣布活動啟航。中央社記者王朝鈺攝　108年5月30日
「2019基隆潮境海灣節」將在6月登場，今年推出5大「潮」活動，其中一項為基隆國際帆船賽，市長林右昌（左2）30日出席記者會，和與會來賓一同宣布活動啟航。中央社記者王朝鈺攝　108年5月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）「基隆潮境海灣節」將在6月登場，今年推出5大「潮」活動，其中一項為基隆國際帆船賽，市長林右昌說，他將從日本石垣島搭船返回基隆，體驗帆船精彩賽程與沿途美妙風光。

林右昌今天在記者會表示，今年潮境海灣節除有帆船競賽和八斗子漁村體驗外，更在101高地結合廚師巧手舉辦星光燭光饗宴，以及海洋音樂會等多項海洋體驗活動，歡迎大家一起前來基隆探索。

產業發展處指出，「基隆潮境海灣節」延續去年系列活動熱潮，5大「潮」活動包含「潮海洋」基隆國際帆船賽、「潮音樂」海風音樂會、「潮美食」101高地海風盛宴、「潮生態」海底影像紀錄片徵選和水下攝影比賽，及「潮漁村」實境解謎小鎮漫遊。

林右昌說，基隆舉辦過多屆國際帆船賽，他將在6月中拜訪日本沖繩姐妹市，從石垣島搭船返回基隆，親自體驗帆船精彩賽事與沿途風光。基隆是遊艇、帆船休憩產業的棲地，未來市府會與海科館、區漁會合作，把休憩產業升級到國際水準。

「只要想到海洋、想到浪漫的生活就到基隆」，林右昌指出，各項活動呈現基隆不同的海洋風情與特色，展現出的魅力是基隆未來觀光產業發展的重要養分，今年擴大舉辦活動，要讓國人感受基隆是全台最棒的海洋城市，也盼藉由活動帶動漁村經濟發展，增加漁民收入。（編輯：李錫璋）1080530

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