盧秀燕邀藍營6名女縣市長 簽署性平宣言

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市長盧秀燕今天邀請國民黨籍6名女縣市長齊聚台中市役所，共同簽署女性權益7大宣言，盧秀燕呼籲，明年總統大選所有參選人，都應該重視女性議題，重視女性的力量。

盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙則由社會處長劉富美代表，下午齊聚台中市役所，共同簽署女性權益7大宣言，落實性別平等政策，建立友善和諧環境，一同打造「幸福7城市」。

盧秀燕表示，女性在職場上本來就很辛苦，她們當初競選時候，遭遇到的競爭與困難比男性還要多，要更奮鬥才能夠站在這個地方服務民眾。

盧秀燕說，大家共聚一堂，最重要的目的希望結合力量，為城市、為國家做更多的服務，也因為身為女性更了解議題，包括家庭、婦幼、托育，以及女性的發展空間等。未來7縣市將成立的平台，由台中市發起，大家輪流舉辦，結合力量互相學習、互相成長團結，讓國家、社會、民眾未來更好。（編輯：陳俊碩）1080624