原住民正名25週年特展 14日屏東開幕

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）「還原正名：台灣原住民族正名25週年主題特展」今天起移至屏東原住民族文化發展中心展出，還原當年前總統李登輝正式將「山胞」正名為「原住民」的歷史場景。

今天上午11時，原住民委員會夷將‧拔路兒（Icyang Parod）與原住民族文化發展中心主任曾智勇於展區內，共同舉辦移展開幕，並邀請1994年陪同前總統李登輝在文化發展中心內共同發表「原住民」稱呼的監察院副院長孫大川，一同參加。

夷將‧拔路兒表示，當年自己是站在街頭抗爭的原運領袖，25年後的今日，能與孫大川再次回到文化發展中心還原抗爭及族群覺醒的歷史，讓民眾認識「正名」對於原住民族權利發展的意義。

原民會表示，1994年4月10日，行政院文建會在屏東舉辦「原住民文化會議」，前總統李登輝首次以國家元首的身分使用「原住民」稱呼，回應原運團體長期主張「山胞」正名為「原住民」的訴求。

原民會表示，「還原正名25週年特展」移至屏東原住民族文化發展中心展出的重要意義，在於帶領民眾走進當年國家元首代表政府第一次公開使用「原住民」稱呼的歷史。

為迎接8月1日「原住民族日」，原住民族委員會於7月23日與國家圖書館共同合辦「還原正名：台灣原住民族正名25週年主題特展」，今天由台北移展至屏東，展覽至9月1日止。（編輯：黃世雅）1080814