更多編輯台推薦新聞：
香港機場連兩天癱瘓 反送中現況與國際關注一次看
兩岸

香港機場連兩天癱瘓 反送中現況與國際關注一次看

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消
兩岸

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港機場新規定沒機票不能進入 防反送中示威者再聚集
首頁 / 地方

原住民正名25週年特展 14日屏東開幕

最新更新：2019/08/14 15:14

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）「還原正名：台灣原住民族正名25週年主題特展」今天起移至屏東原住民族文化發展中心展出，還原當年前總統李登輝正式將「山胞」正名為「原住民」的歷史場景。

今天上午11時，原住民委員會夷將‧拔路兒（Icyang Parod）與原住民族文化發展中心主任曾智勇於展區內，共同舉辦移展開幕，並邀請1994年陪同前總統李登輝在文化發展中心內共同發表「原住民」稱呼的監察院副院長孫大川，一同參加。

夷將‧拔路兒表示，當年自己是站在街頭抗爭的原運領袖，25年後的今日，能與孫大川再次回到文化發展中心還原抗爭及族群覺醒的歷史，讓民眾認識「正名」對於原住民族權利發展的意義。

原民會表示，1994年4月10日，行政院文建會在屏東舉辦「原住民文化會議」，前總統李登輝首次以國家元首的身分使用「原住民」稱呼，回應原運團體長期主張「山胞」正名為「原住民」的訴求。

原民會表示，「還原正名25週年特展」移至屏東原住民族文化發展中心展出的重要意義，在於帶領民眾走進當年國家元首代表政府第一次公開使用「原住民」稱呼的歷史。

為迎接8月1日「原住民族日」，原住民族委員會於7月23日與國家圖書館共同合辦「還原正名：台灣原住民族正名25週年主題特展」，今天由台北移展至屏東，展覽至9月1日止。（編輯：黃世雅）1080814

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報