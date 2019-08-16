嘉義竹崎山美往新美道路坍方 雙向封路

（中央社記者葉子綱嘉義縣16日電）嘉義縣政府警察局竹崎分局今天表示，嘉129線17.8公里處有落石坍方，山美往新美道路雙向封路，暫改由16.1公里處舊129線通往新美。

根據中央氣象局資料，今天清晨5時41分嘉義縣梅山鄉發生規模4.6有感地震，最大震度雲林縣古坑鄉草嶺、斗六市、嘉義縣民雄鄉、嘉義市、彰化縣員林鎮4級。受到地震影響，造成邊坡土石滑落及軌道橫移，阿里山鐵路停駛4天。

受到西南氣流影響，中南部雨勢滂陀不斷，嘉義縣政府在上午8時30分，將815豪雨災害應變中心提升至三級開設，縣府及各公所已預設移動式抽水機187部，布置在東石、布袋、義竹、民雄、中埔、太保、六腳、溪口、大林、新港、水上、鹿草、朴子等，因應低窪地區積淹水排除。

嘉義竹崎警分局通報，受到豪雨及地震影響，山美通往新美的道路，雙向無法通行，暫改由16.1公里處舊129線通往新美。

竹崎警分局表示，坍方現場已通報竹崎鄉公所處理，並設置交通錐及封鎖線警示，禁止車輛通行，請用路人改道並注意行車安全。

另外，嘉義縣政府警察局民雄分局表示，民雄鄉山中村牛稠溪段因地勢低窪，水位上升掩蓋橋面，浮水橋暫時封閉，現場已派員警戒，並透過村里廣播通知村民注意。（編輯：黃世雅）1080816