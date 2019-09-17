再戰雲林立委 蘇治芬：若獲徵召會全力以赴

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）民主進步黨主席卓榮泰今天到雲林與基層幹部座談，聽取地方對徵召立委蘇治芬再戰雲林海線立委的心聲，並在明天中執會報告地方意見，蘇治芬表示，若獲徵召會全力以赴。

民進黨雲林縣黨部今天下午邀集雲林沿海11鄉鎮黨公職人員和幹部座談，原本總統蔡英文要到場，並為蘇治芬再披戰袍加油打氣，但昨天我國與索羅門群島斷交，卓榮泰說，總統以國政、外交優先，黨務工作就由中央黨部來負責。

卓榮泰在座談會前接受媒體聯訪指出，前副總統呂秀蓮是大家敬重的政治領袖及民進黨資深黨員，希望呂秀蓮以台灣大局來思考，目前沒有所謂黨紀問題，中央黨部仍在努力溝通及瞭解中。

對於鴻海集團創辦人郭台銘不參與2020連署競選總統，卓榮泰說，本來就有兩套版本，現在的結果是其中之一，郭台銘所提對台灣有利的意見，民進黨執政團隊會學習，未來也會借重郭台銘的經濟長才與經驗，在穩定中開拓台灣更好的發展。

今天下鄉與基層幹部座談聽心聲，卓榮泰說，日前黨提名雲林海線立委參選人許忠富向中央黨部報告，雲林海線立委選舉情勢改變，國民黨徵召前立委張嘉郡，基於勝選盼由蘇治芬上場再戰，昨天中央黨部選舉對策小組特別提出討論。

卓榮泰表示，希望今天到雲林聽取並集結基層黨公職幹部的意見，以便於明天向中執會報告並由中執會做成決定，對於許忠富以大局為重的思維，值得以大公無私、大勇無畏的精神來稱許。

蘇治芬表示，原本生涯規劃不再投入選舉，但如今若黨徵召參選立委，她知道父母在天之靈會說「你要接受徵召」，她會全力以赴，並邀許忠富擔任競選總部總幹事，也拜託沿海鄉親，陪她再打一場漂亮選戰，因為「我需要你們」。

下屆雲林縣立委選舉，第一選區（海線，虎尾、土庫、北港、麥寮、東勢、褒忠、台西、元長、四湖、口湖、水林）國民黨方面，原本由雲林農田水利會長林文瑞積極爭取上場，黨中央最後決定徵召前立委張嘉郡；至於第二選區（山線，斗六、斗南、西螺、古坑、大埤、莿桐、林內、二崙、崙背）民進黨提名現任立委劉建國，國民黨徵召雲林縣副縣長謝淑亞。（編輯：謝雅竹）1080917