盧秀燕力促東豐快復工 打造山城生命救援線

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市政府今天舉辦九二一地震感恩展望紀念會，市長盧秀燕說，地震讓山城傷亡慘重，且因聯外道路中斷成孤島，為不讓憾事重演，將力促東勢豐原快速道路復工，打造生命救援線。

「台中市921地震20周年紀念系列活動－感恩展望紀念會」今天在東勢高工國際會議廳舉行，會中播映當年參與救援與重建的政府部門、民間團體、志工人員拍攝的「921救援與重建回顧影片」。

盧秀燕、立法委員江啟臣、台中市消防局長曾進財、東勢地區多名居民等人出席紀念會，現場將象徵因地震而停擺在凌晨1時47分的時鐘重新啟動，紀念過去、展望未來。

盧秀燕表示，九二一地震造成全台2000多人死亡，台中遭受空前破壞，其中又以東勢地區傷亡最重，當時集合政府、民間團體的資源，才能在歷經苦難後，重建新的希望。

她說，九二一地震山城地區傷亡慘重，且因聯外道路中斷，救災、輸送困難，山城地區變成孤島，為不讓憾事重演，市府力促東勢豐原快速道路復工，打造生命救援線。雖不能奢求沒有天災地變，但可事先做好準備，市府將持續宣導災害應變觀念，強化減災工程。

江啟臣表示，他會全力爭取中央資源，與市府合作，讓東勢山城幸福安全。（編輯：戴光育）1080918