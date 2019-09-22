開箱文正夯 侯友宜行李公開自稱沒看頭

（中央社記者王鴻國新北22日電）近來流行拍攝開箱文，新北市政府各局處也跟上潮流來開箱介紹工作內容，正出訪東協三國的新北市長侯友宜也在臉書上張貼開箱文，把災防紅背心等行李箱內容公開，自稱沒看頭。

侯友宜在臉書上貼文指出，「同仁跟我說最近社群上很流行的『開箱文』，也聽說很多朋友們在我們各局處的粉絲專頁希望看到我來開箱。」

侯友宜說，想想不如就趁晚上收拾行李的時候拍一下「市長出訪」的開箱。其實自己出國裝備很簡單，一個行李箱，身上背一個雙肩背包，還有必備的衣物鞋襪、太陽眼鏡、電動刮鬍刀、腹瀉常備用藥。

侯友宜還談到防災背心是出訪必備，他說，出訪時班機不穩定，碰到國內的任何狀況要第一個時間反應，所以才帶防災背心並隨時處理狀況，自己心裡就比較踏實，「開了箱，沒有寶物！就是男人的一堆該有的東西。」

市府發稿請侯友宜談一下首次開箱的心得，他說，讓大家失望了，市長沒有什麼東西可以看，沒有看頭，所以叫做沒看頭的市長，市長就是很單純、就是這麼一回事，沒看頭，以後不要再看了、以後不要再開箱了。他形容拍照時感覺是「害我躺在床上，不曉得要幹嘛，很彆扭」。（編輯：黃世雅）1080922