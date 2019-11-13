蔡總統若連任是否入閣 林右昌：做好市長較重要

基隆市長林右昌13日在市議會列席施政總質詢，被問到若總統蔡英文連任是否會想到中央服務，林右昌表示，把市長做好比較重要，目前沒有其他想法。中央社記者王朝鈺攝 108年11月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）基隆市議會今天舉行施政總質詢，基隆市長林右昌被問到若總統蔡英文連任，是否會想到中央服務時表示，把市長做好比較重要，目前沒有其他想法。

親民黨籍基隆市議員莊錦田在施政總質詢時詢問基隆市長林右昌，如果總統蔡英文連任，是否會想到中央服務，是否希望有機會更上一層樓？

林右昌答詢表示，他過去在行政院、總統府和民進黨中央任職，非常感謝基隆市民給他機會擔任基隆市長，對他而言，目前的想法就是把基隆市長做好，把成績做出來，報答市民對他的支持。

林右昌說，如同他在競選時所說，希望任內能「讓基隆蛻變，當一個驕傲的基隆人，這是我的目標」。他會做對基隆最好的事情，「不過確定有一點我不會做，我不會一邊當市長一邊去選舉」。

莊錦田再問，（基隆市長職務）是要做滿嗎？林右昌表示，把市長做好比較重要，「我目前沒有其他想法，謝謝」。（編輯：李錫璋）1081113