北市推紓困 以減租延稅優息振興為原則

（中央社記者梁珮綺台北17日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，台北市長柯文哲拍板，3月1日起實施以「減租、延稅、優息、振興」為原則紓困措施，包括延後繳納房屋稅等、減收攤商與地下街店舖租金，以及投入4000萬餘元振興商圈。

台北市副市長黃珊珊下午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第9次應變會議，會後公布台北市紓困方案，並接受媒體聯訪。

紓困方案以「減租、延稅、優息、振興」實施，其中，針對承租市有房地的攤商及小型店鋪，3至5月將減收20%租金，受益對象初步估計約9500間以上攤商、小型店舖；而民眾若經確診或隔離、檢疫有稅捐繳納困難情形者，可申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅。

面對中小企業短期資金周轉困境，台北市則規劃4項紓困措施，包括新貸戶降息暨融資利息補貼、原核貸戶補貼利息、原核貸戶本金利息遞延繳付以及新增「簡易貸」，期間為3月至8月；質借利息也有優惠，減緩民眾贖回負擔。

振興商圈部分，台北市產發局將投入4000萬餘元，並結合中央預計發放的抵用券提升效益。

此外，黃珊珊表示，台北市公有停車場抽籤因應武漢肺炎疫情，將改為電腦抽籤，民眾不需再到現場排隊。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張銘坤）1090217