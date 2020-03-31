搭大眾運輸是否戴口罩 北市：中央強制就照辦

（中央社記者梁珮綺台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發布社交距離指引，指揮官陳時中也說，搭乘捷運等交通工具就戴口罩。台北市副市長黃珊珊今天說，若中央強制命令，就會照辦。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第25次應變會議，會後受訪時，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，台灣確診病例數達322例，中央流行疫情指揮中心將發布社交距離指引，初步規劃在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。

由於高鐵宣布4月起要求旅客全程戴口罩，桃園市長鄭文燦也要求，4月9日起搭乘桃園市公車、國道客運者都要戴口罩，媒體就此詢問台北市作法，是否會要求民眾搭乘台北捷運及公車時要戴口罩。

黃珊珊表示，目前要求進入市政大樓的民眾都要戴口罩，已引來許多民眾抱怨，若確保每人14天可領9片口罩，應該可以要求民眾搭乘大眾運輸工具時要戴口罩，否則現在排隊買口罩現象處處可見，地方沒有足夠的口罩量，「不是說一道命令之後，民眾無所適從」。

她說，「除非中央強制命令，那我們就照辦」。（編輯：張銘坤）1090331