外來種白腰鵲鴝現蹤花蓮美崙山 威脅生態將誘捕

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮美崙山因具有保安林地與軍事管制區，保有良好林相，棲息眾多鳥類，最近鳥友發現外來種白腰鵲鴝似乎繁殖族群，影響原來留鳥生態，縣府農業處委託野鳥學會執行移除計畫。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟今天接受中央社記者訪問表示，白腰鵲鴝的鳴叫聲特別，而且不怕人，民眾健走散步時常會看見，最近屢有人詢問是什麼鳥。

劉國棟說，在美崙山，過去偶爾觀察到有一隻白腰鵲鴝，去年發現數量變多，而且有母鳥帶著成群戲耍，猜測已繁殖建立族群；因為是外來入侵種，領域性強，影響到原本生存中底層的鳥類；去年曾移除1、2隻，但誘捕十分困難。

由於白腰鵲鴝算凶悍，屬於優勢鳥種，因此對於美崙山原本留鳥如黑枕藍鶲、頭烏線、綠繡眼等，因為競食而帶來威脅性。

對此，花蓮縣農業處保育與林政科長邱奕承受訪指出，去年發現後，循叫聲找到白腰鵲鴝，利用公鳥有地域性與競爭性來誘捕，由於錯過繁殖季節，僅誘捕到2隻；今年研擬「美崙山外來鳥種移除計畫」，委託花蓮縣野鳥學會執行。（編輯：謝雅竹）1110315