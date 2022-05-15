疫情延燒居家照護日增 嘉縣CALL OUT雙向關懷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）COVID-19延燒，輕症居家照護人數日增，嘉義縣擴大整合各局處人力進駐居家照護關懷中心，進行雙向關懷，縣長翁章梁今天視察運作情形，期盼大家協力、平安度過這波疫情。

嘉義縣居家照護關懷中心提供雙向關懷不漏接，整合跨局處近200名人力，自4月20日啟動後，以輪班方式進駐人力，工作人員於民眾居家照護期間CALL OUT關懷不間斷，翁章梁上午前往中心視察運作情形。

翁章梁表示，關懷中心人員對待民眾一定要有耐心，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾的問題形形色色，若第一時間無法給予明確答覆，也應在下班前盡快想辦法主動回應，協助解決居隔、居照者心中的不安，同時也要加強獨居長者關懷與協助。

嘉義縣政府衛生局表示，隨疫情升溫，輕症居家照護人數日增，嘉義縣考量民眾確診後，可能出現的擔憂及健康狀況，擴大整合各局處人力進駐居家照護關懷中心，有別於他縣市單方受話諮詢，採CALL OUT及CALL IN雙向關懷。

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民眾確診後居家照護首日，即由衛生局CALL OUT進行健康評估，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療或就醫服務，第2日至7日則由專人每日關懷，如多次電話無法聯繫，將轉由警察單位到訪關懷，以確認民眾無健康或安全疑慮。

衛生局指出，關懷中心同步提供14線受話服務，協助民眾解決防疫、醫療及生活相關問題，經分析求助電話以防疫規定及環保垃圾清運為多數。（編輯：陳仁華）1110515