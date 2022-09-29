北榮助金門榮民修復義肢 金門榮服處陪同關懷

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）台北榮總身障重建中心已完成今年在金門的輔具檢修巡迴服務活動；當團隊成員抵達榮民住處時，家屬都表示相當感動及窩心。老人家也開心說，感謝榮總讓他們可以正常生活。

金門縣榮民服務處今天發布新聞表示，為體恤外島榮民及身障朋友在生活、行動上諸多不便，北榮身障重建中心每年都會到金門，展開身障輔具維修檢測巡迴服務；中心組長王馥庭近日帶領團隊成員，專程搭機來到金門服務，金門榮服處也陪同關懷老人家。

榮服處處長游文勇表示，這次主要服務對象有4名金馬自衛隊成員，其中有因當年誤觸地雷而導致腿部截肢，必須依賴義肢才能恢復行走的阿嬤。當團隊成員抵達榮民住處時，家屬都表示相當感動及窩心。

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游文勇說，由於義肢屬於消耗品，除價格高昂外，更需要定期檢修調整，特別是榮民鄭伯伯的義肢經過師傅調整維修後，使用上感到更加舒適。鄭伯伯說，感謝榮總定期前來金門維修，讓他可以安心的穿著義肢，享有與一般人無異的生活。

金門榮服處表示，金門因歷史因素，對義肢輔具需求高，但輔具資源匱乏，而且要老人家或身障人士特別回本島製作輔具，對他們而言相當不容易，感謝北榮提供每年定期巡迴服務，配合榮服處協力合作，給予榮民妥善的服務照顧。（編輯：張芷瑄）1110929