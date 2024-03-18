乘「空中法拉利」覽國境之南 限量13班次

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣政府結合安捷航空，引進具有「空中法拉利」美名的雙發動機種P2012，讓遊客從不同視角認識國境之南的壯麗山海，限量13班次，6月登場。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，空中遊覽體驗全程30分鐘，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、船帆石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南，讓大家從空中鳥瞰恆春半島之美。

縣府提及，P2012空中遊覽是正式民航機，安檢報到手續及地勤都比照國內航班模式，讓報名體驗的遊客安全玩、開心飛，而載客飛機P2012時速可達每小時359公里，航程達1760公里。在空中有舒適的客艙環境，符合人體工學的座椅間距，艙內自循環式空調設備，讓乘客不受艙外氣溫、烈日炙曬的干擾，並透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰，乘客也可以透過飛行專用降噪式耳機，主動隔絕外界噪聲，輕鬆對話，充分享受恆春半島的美景。

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交通旅遊處表示，這次恆春半島空中遊覽活動，是恆春機場久違的民航機載客起降活動，體驗完成者還能獲得專屬紀念品與證書，去年報名一開放後幾乎就秒殺；活動體驗半價優惠，每人只要新台幣4500元（原價9900元），限量13班次，共117名，報名可洽安捷航空公司總代理新悅旅行社02-2772-8911。

另外，縣府邀請飯店旅宿業者搭配活動提供住宿優惠方案，可至屏東縣政府交通旅遊處官網、官方FB粉絲團—屏東go好玩查詢或下載「屏東GO好玩」APP，掌握最新活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。（編輯：黃世雅）1130318