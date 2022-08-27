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最恐怖蘿莉回歸 「孤兒怨2」不靠特效逆齡演出

2022/8/27 13:04
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（中央社記者王心妤台北27日電）經典恐怖片「孤兒怨」推出新作「孤兒怨2：最黑暗的過去」，仍由「最恐怖蘿莉」伊莎貝拉傅爾曼以25歲「高齡」不靠特效演出，她也錄影片和台灣觀眾打招呼，邀影迷進戲院。

伊莎貝拉傅爾曼（Isabelle Fuhrman）回鍋飾演「孤兒怨」的恐怖小女孩，但導演威廉布倫特貝爾（William Brent Bell）不靠特效、僅以伊莎貝拉傅爾曼精湛演技，並利用窄肩、貼身的幼童洋裝改變身型，加上讓其他演員穿上18公分高的厚底鞋，以及鏡頭調度，讓伊莎貝拉傅爾曼重返兒童時期。

伊莎貝拉傅爾曼第一次看完電影後，也驚訝表示，「我在拍攝的時候，完全沒想過可以真的看起來就像9歲小孩。」

茱莉亞史緹兒（Julia Stiles）這次飾演伊莎貝拉傅爾曼片中的新母親，她分享一場母女衝突戲，對方雖然掛著純真笑容，但眼神卻十分邪惡，讓她幾乎被嚇壞。茱莉亞史緹兒有多場戲對著伊莎貝拉傅爾曼大吼，她在殺青後表示，「好險伊莎貝拉不是真的9歲小女孩，不然我怎能忍心這樣飆罵。」

伊莎貝拉傅爾曼此次特別錄影向台灣粉絲打招呼，她表示，「這部跟前作一樣精彩絕倫，絕對讓你看得如坐針氈。」威廉布倫特貝爾也說：「這部電影是大銀幕限定，你們一定會愛死，讓我們在電影院相見吧。」

「孤兒怨2：最黑暗的過去」全台上映中。（編輯：陳政偉）1110827

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