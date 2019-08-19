10萬博弈移工湧入菲律賓 高薪福利誘因藏隱憂

菲律賓博弈產業蓬勃發展，對不少台灣年輕人而言，高薪、供食宿的福利讓他們選擇到菲國工作。圖為大馬尼拉馬卡蒂市艾雅拉大道（Ayala Avenue）上的博彩廣告。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年8月19日

特派專欄（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓博弈產業蓬勃發展，引進大量中國勞工的同時，也帶來治安疑慮。然而，對不少台灣年輕人而言，高薪、供食宿的福利讓他們選擇到菲國工作，希望藉此存下人生第一桶金。

8月9日凌晨，一名27歲中國男子戴著手銬，從大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Piñas）一處建築6樓墜下身亡。

菲國警方調查發現，這名男子是線上博弈公司員工，疑似因為希望辭職回中國，但遭雇主以積欠「機票錢」等赴菲費用為由拘禁，生前曾被鎖在防盜窗上，脫逃時不慎墜樓。

事實上，隨著大量中國公民湧入菲律賓，涉及中國人士與博弈業的治安案例並不罕見。

在當地華文網路媒體「菲龍網」上，近一個月就不時出現「8中國人涉嫌非法禁錮和勒索同胞被捕」、「5名放高利貸中國人因綁架同胞及外國人被捕」、「6名中國公民群毆女保安」等新聞標題。

在這種情形下，菲律賓民眾要求管制博弈產業和中國勞工的聲浪高漲。線上叫車服務Grab的司機也抱怨，不少中國乘客英文不好，無法溝通，還有些人態度不佳，或喝醉後在車上大鬧，讓他們非常困擾。

菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）負責離岸博弈的副總裁特里亞（Jose Tria）甚至提議，為離岸博弈產業的中國員工設置「離岸博弈樞紐」（POGO hubs）。

他表示，這些自給自足的社區可以限制菲律賓人與外籍勞工往來。

這項類似集中隔離中國勞工的提議，立即引發中國駐菲大使館不滿。中國使館除了發表聲明表達關切，也強調根據中國法律，網路博弈、中國公民出境賭博、在中國周邊地區開設賭場，吸引中國公民為主要客源都是非法的。

中國使館表示，菲律賓實體賭場和線上博弈公司使大量資金流出中國，涉及透過地下錢莊跨境洗錢；中國公民被線上博弈公司誘惑參與賭博，在中國引發大量案件；許多中國公民被線上博弈公司或賭場雇用在菲律賓非法工作，部分民眾人身自由受限，被形容為「現代奴隸」。

雖然受中美貿易戰影響，中國更加警惕資金流出及博彩業洗錢，但根據菲國參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）去年提出的數字，光是在靠近馬尼拉灣的巴賽市（Pasay），線上博弈公司雇用的外籍勞工估計就有10萬人。

雖然這些人大多來自中國，但也有來自台灣、馬來西亞等地、會說中文的年輕人，加上線上博弈公司位於境外，北京當局是否會展開掃蕩，還未可知。

另一方面，在馬尼拉開設診所為台灣和中國民眾看病的台灣醫師估計，至少上萬名台灣人在菲國博弈產業工作。

2013年就來到菲國線上博弈公司從事市場行銷的小盈（化名）告訴中央社記者，博弈公司通常提供三餐、住宿，不然也會補貼餐費和住宿費。像她擔任主管，月薪折合台幣約14萬元；即使沒有經驗的人，月薪也有新台幣4萬元左右，對台灣年輕人很有吸引力。

小盈畢業於傳播科系，之後赴英國取得行銷碩士。她表示，會進入博弈產業的原因，是當時在台灣面試網路媒體工作，對方開出2萬8000元月薪，讓她對台灣的環境很失望。

跨境求職平台Meet.jobs創辦人林昶聿說，據他了解，工程師在台灣年薪約90萬元，若在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的博弈公司，年薪至少新台幣120萬元，「運氣好會有150萬」；如果願意到柬埔寨的博弈公司工作，「有些人（每年）存個100萬都沒有問題」。

不過，他指出，雖然有年輕人赴菲律賓工作存錢，部分的人進入博弈產業後，高薪與福利可能讓他們很難轉換跑道，離開博弈業。

林昶聿說：「他們出來找工作有一個問題，再去找這麼高的薪水，會有一點障礙。」有些人沒辦法接受較低的薪資，只能留在博弈產業工作。（編輯：周永捷）1080819