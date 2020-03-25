德國疫情死亡率低 年長者較少染病是關鍵

（中央社柏林24日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，重災區的歐洲，德國疫情死亡率遠低於各國成為一大亮點。德國的年長者染病比率偏低是一大關鍵。

儘管德國的新型冠狀病毒確診超過2萬5000例，數量已是全球第5，但德國疫情死亡率僅0.4%。

根據約翰霍普金斯冠狀病毒資源中心（Johns Hopkins Coronavirus Resource Center）的資料，義大利疫情死亡率達9.5%、伊朗7.8%、西班牙6.8%、法國4.3%、中國4%、美國與韓國均為1.3%。

雖然各國疫情死亡率背後各有原因，但研究人員發現德國年長者的染病比例確實偏低，而年長者正是面對COVID-19最脆弱的族群。

據政府數據顯示，德國確診者裡只有18%是60歲以上，82%是60歲以下；義大利確診者裡有56%是60歲以上，44%是60歲以下。西班牙48%是60歲以上，52%是60歲以下。

專家分析，義大利人成年後仍與雙親頻繁接觸，這樣的情況在歐洲算是異數。義大利人把小孩托給父母照顧，祖父母們還常約週日家庭聚餐，家人們彼此也都住得較近。

據波昂大學經濟學家拜爾（Christian Bayer）與庫恩（Moritz Kuhn）表示，義大利30到49歲這個年齡層，有超過20%與雙親同住，比率是德國的2倍以上，「為何有的國家裡年長族群染病比例偏高，有的國家則否，社會網絡應是根本原因」。

德國很多確診者是跑去義大利北部或奧地利度假的年輕人，染病者年齡層多在35到59歲，但染疫平均死亡年齡在82歲。拜爾表示，同樣有多代同堂的希臘、保加利亞、波蘭與塞爾維亞可能也須注意。

華盛頓郵報指出，除家族相處習慣差異外，傳染病專家認為德國疫情死亡率低的另一主因是在疫情爆發的初期，就把重點放在追蹤感染者、大量篩檢與預防群聚感染。

柏林科技大學衛照管理系主任布瑟（Reinhard Busse）說：「當在疫情爆發初期、確診者相對較少時，德國在找出確診者並加以隔離這點上做得不錯。」

此外，大量篩檢也是德國防疫指南之一。據德國相關醫學學會統計，德國的篩檢量在3月第一週時為3萬5000例，第2週時就增至10萬例，這還不算在醫院裡所作的篩檢。

但德國仍擔心疫情不免仍會撲向年長者。隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），所長比勒（Lothar Wieler）說：「我們不過還在大流行的開端，不能掉以輕心。」（譯者：陳亦偉）1090325