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梅克爾第3次武漢肺炎篩檢陰性 持續在家率國抗疫

最新更新：2020/03/31 09:02
德國政府發言人30日表示，儘管總理梅克爾（圖）第3次2019冠狀病毒疾病檢測呈現陰性，她接下來數日將持續在家隔離辦公。（中新社提供）
德國政府發言人30日表示，儘管總理梅克爾（圖）第3次2019冠狀病毒疾病檢測呈現陰性，她接下來數日將持續在家隔離辦公。（中新社提供）

（中央社柏林/法蘭克福30日綜合外電報導）德國政府發言人今天表示，儘管總理梅克爾第3次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測呈現陰性，她接下來數天將持續在家率領政府抗疫。

65歲的梅克爾（Angela Merkel）一週多來待在她位於柏林的公寓自我隔離，她先前在本月22日得知兩天前曾幫她注射疫苗的醫生染上武漢肺炎。

梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）聲明說道：「總理第3次病毒檢測結果也呈現陰性，她接下來數日將持續在家隔離辦公。」

目前還不清楚梅克爾是否將進行進一步檢測。

梅克爾自主隔離時，仍持續在家辦公，並透過視訊舉行會議。

梅克爾28日發布語音訊息，感謝德國民眾服從國家前所未有的管制措施，並避免非必要社交接觸。

她同時請求民眾保持耐心，表示現在說要放寬禁令還太早。

根據德國衛生部旗下疾病防治機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），境內目前通報超過5萬7000起武漢肺炎確診病例，455起死亡病例。

英國首相強生（Boris Johnson）成為全球首位確診感染冠狀病毒的領袖，他目前也在家辦公。

強生27日宣布染疫後表示，將持續率領國家因應這波疫情，他昨天在倫敦唐寧街官邸自我隔離時，主持一場會議。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1090331

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