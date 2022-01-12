員工短缺加上供應鏈延誤 美國超市貨架空蕩蕩

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron造成員工染疫，紛紛請病假，加上供應鏈延誤使貨物短缺，美國各地超市貨架如今又是空空如也。

「國際財經日報」（IBTimes）和美國財經媒體CNBC報導，艾伯森公司（Albertsons）旗下位於舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的連鎖超市喜互惠（Safeway）乳製品經理韋布斯特（Samantha Webster）表示，送到倉庫的運貨板已減少。

她並說，有越來越多員工因為自己染疫或是與感染者有近距離接觸而請假，因此沒有足夠人手來卸貨。目前近60名員工中，已有15人請假。

在乳製品區，曾經擺滿奶油乳酪和優格的貨架，如今越來越空；烘焙區沒有新鮮貝果跟各種大麵包，生鮮蔬果區的馬鈴薯也所剩無幾。

韋布斯特表示，其他商品區供應也吃緊，由於義大利疏菜湯和豌豆湯等罐頭未到貨，湯品區貨架全都擺滿蛤蠣濃湯，「商品貨架越來越空，光靠一個人沒辦法讓貨架上一直有商品。」

「巴爾的摩太陽報」（The Baltimore Sun）報導，巴爾的摩當地許多超市員工因為感染COVID-19，消費者在貨架上找不到乳類和肉類等基本商品。

美國各地消費者在好幾家超市也遭遇到相同的情況。懷特利（Benjamin Whitely）向美聯社表示，他在華府一家喜互惠超市找到了所剩不多的肉類和乳製品。

Omicron使餐廳、零售商和航空公司等產業員工短缺問題日益惡化，公司領導人被迫做出艱難決定，比如縮短服務時間、取消航班和關閉商店等。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110112