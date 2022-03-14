戰火導致商品價格飆漲 馬斯克：面臨龐大通膨壓力

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（中央社紐約13日綜合外電報導）電動車公司特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，特斯拉與他旗下的太空探索科技公司（SpaceX），都面臨原物料和物流方面的龐大通膨壓力。

馬斯克發推文也問到通膨率前景；他轉推一篇說俄羅斯出兵使得商品價格飆漲至2008年以來新高的文章說，他的公司「並不孤單」。

俄羅斯入侵烏克蘭正在拉高車用金屬價格，從車身使用的鋁到觸媒轉化器內的鈀、電動車電池內的鎳都包含在內，而漲價可能要由車主埋單。

金屬尚未成為西方制裁的目標，但部分物流業者與汽車零件供應商開始避開俄國商品，使得原本就因晶片短缺和高油價而遭受衝擊的車廠面臨更大壓力。

特斯拉股價11日收盤時下跌5%，來到795.35美元，今年初至今股價已跌約25%。

特斯拉美國版Model Y休旅車以及Model 3長程版車價上週各調漲1000美元，部分中國製Model 3與Model Y調漲1萬人民幣。

特斯拉與SpaceX尚未回覆路透社記者詢問。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110314