太空垃圾砸破佛州住宅屋頂 NASA：確實來自ISS

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天證實，不久前一個從天而降、砸破美國佛羅里達州一名男子住家屋頂的不明物體，確實國際太空站（ISS）棄置的碎片。

法新社報導，此一離奇事件上個月曝光，佛州那不勒斯（Naples）居民奧蒂羅（Alejandro Otero）在社群媒體X發文說，3月8日下午，這個物體「砸破屋頂，穿過（他家的）兩層樓」，還差點砸到他的兒子。

太空觀察人員表示，國際太空站2021年曾丟棄一個承載舊電池的托盤，而佛州這起事件發生的時間與地點，均與官方在這個廢棄托盤在大氣層燃燒的預測十分接近，很可能就是此物。

而NASA從奧蒂羅手中取得掉落他家中的物體並進行分析後，在部落格發文證實上述說法無誤。

NASA表示：「根據檢查，本機構認定碎片來自NASA的飛行支援設備，是一個用來把電池固定在貨物托盤的支架。」

「這個物體由鉻鎳鐵合金（Inconel）製成，重1.6磅（0.7公斤），高4吋（10公分），直徑1.6吋（4.06公分）。」

NASA同時承諾調查碎片是如何穿越大氣層卻未被燃燒殆盡，並補充說將更新其工程模型以為因應。

NASA寫道：「NASA依舊致力對近地軌道的所作所為負起責任，並在必須拋棄太空硬體時盡可能降低風險，保護地表上的民眾。」

新聞資訊網站「科技藝術」（Ars Technica）報導說，雖然這些電池為NASA所有，但它們被安裝在日本太空當局發射的托盤結構上，恐將使責任索賠問題變得複雜。

過去人造太空碎片撞擊地球的例子，包括2022年美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧場。美國第一個太空站「天空實驗室」（Skylab）則落在西澳州（Western Australia）。

最近，中國因允許其巨型長征火箭進入軌道後墜回地球而受到NASA批評。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130416