漢微科併購內線交易案 史姓股市金主不起訴

（中央社記者蕭博文台北19日電）知名史姓股市金主等7人，被控涉及漢微科併購內線交易案。台北地方檢察署調查後認為，無事證證明史男等人知悉內線消息，今天處分不起訴。

北檢偵辦漢微科併購內線交易案，查出瑞士信貸財顧公司台灣區總經理邱慧平的丈夫許耀仁，聽到經手併購案的妻子與併購團隊電話對話後，在重大消息公開前購買漢微科股票，一審被判刑1年10月、緩刑3年，案件上訴二審中。

邱慧平原本也被檢察官列為被告，但最後因罪嫌不足，獲得不起訴處分確定。

另方面，檢調偵辦也發現，漢微科於民國105年6月16日宣布與荷商艾司摩爾ASML簽署股份轉換契約前，史姓股市金主等7人涉嫌進場買股，時機敏感。

北檢調查後，認為沒有證據證明史姓金主等7人知悉內線消息後購買漢微科股票，內線交易罪嫌不足，今天處分不起訴。

全案起因於，漢微科105年6月16日宣布，與荷商艾司摩爾ASML簽署股份轉換契約，ASML將斥資新台幣1000億元收購漢微科全部流通在外股份，但在此重大消息公開前，即有人進場大量買進漢微科股票，懷疑事涉內線交易，去年3月展開偵辦行動。

北檢去年9月先行起訴許耀仁，今天則對史姓金主等7人做出不起訴處分。（編輯：李錫璋）1071019