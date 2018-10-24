前立委張昌財收賄18萬元 判刑6年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北24日電）前立法委員張昌財被控收賄18萬元護航太萊公司股票炒作疑案，更四審判刑6年6月、褫奪公權5年。最高法院今天駁回上訴，張昌財判刑6年6月定讞，檢方已啟動防逃機制。

最高法院新聞稿指出，張昌財為第6屆立法委員。民國94年間，證券櫃檯買賣中心（OTC）針對太萊公司股票進行查核分析，檢調隨後介入偵辦調查是否涉及炒股。

太萊公司何姓董事長等人為規避調查，請託張昌財利用立委職務，向行政院金融監督管理委員會的證券期貨局等單位施壓。並允諾給予報酬。

張昌財隨後指示助理，通知證期局派員到張昌財國會研究室說明太萊案，還要求若調查無具體進展，應停止函調行動，恢復太萊公司正常運作，張昌財則以顧問費名義，收下新台幣18萬元賄賂。

台灣高等法院台中分院更四審時，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處張昌財有期徒刑6年6月、褫奪公權5年。

張昌財不服上訴第三審，最高法院認為，立委在議場內提案、審議、質詢屬於職務行為，議場外從事召開協調會、具名發函要求說明報告等輔助行為也與提案、審議、質詢有直接密切關係，同屬立委職務上行為。

最高法院認為，張昌財以立委名義傳真行文金管會要求證期局人員說明太萊案，顯然是行使立委職權，並藉此收受賄款，原審判決並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1071024