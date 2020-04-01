板信銀搶嫌供稱憂連累家人 移送北檢偵辦

犯下板信商業銀行大直分行搶案的陳嫌（中）3月31日落網，他到案後心情平靜，僅說擔心因此連累家人，警方做完筆錄後於1日下午近6時許將他移送北檢偵辦。中央社記者黃麗芸攝 109年4月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）犯下板信商業銀行大直分行搶案的陳嫌昨天落網，警調查發現，他犯案當天清晨便事先安排好逃逸用車輛。陳嫌到案後心情平靜但擔心連累家人，全案今天移送台北地檢署偵辦。

板信商業銀行大直分行於3月30日上午10時40分許驚傳搶案，一名歹徒戴口罩、著黑衣且持改造長槍進入行搶，先朝男保全大腿開一槍後，又朝天花板連開5槍，短短1分鐘多就搶走新台幣78萬餘元後逃逸。

案發後，警方積極追緝，昨天下午3時許在桃園市龍潭區中興路一間超商前逮捕涉案陳男，他到案後心情平靜，僅說擔心因此連累家人，警方做完筆錄後於今天下午近6時許將他移送北檢偵辦。

54歲陳嫌有強盜前科，他在民國101年就曾持刀搶劫一家彩券行被逮。根據警方調查了解，陳嫌3年前假釋出獄後，陸續從事過衛浴銷售、水果批發等工作，但工作皆不順，他一度想開Uber維生，但因不諳App程式操作而作罷，在缺錢花用且欠債情況下才犯下板信銀搶案。

經查陳男在案發當天上午6時許，便先將向友人所借的凌志轎車自桃園駛至中山區新生公園附近停放，並裝上變造車牌；隨後搭計程車轉乘台北捷運至芝山岩站，再轉乘計程車聲稱要到芝山的靈骨塔探望亡父，卻趁女運匠內急下車上廁所之際竊車，隨後駛至案發現場持槍行搶，再駕車至桃園市龜山區棄車逃逸。

警方在案發後28小時於桃園市龍潭區將他逮捕，現場起獲贓款60多萬元及1支改造90手槍，車上還搜出3個車牌，不排除有再度犯案的可能性。

清查後，警方共追回70萬元贓款，陳男供稱部分金額已先償還友人，但犯案用的「黑蜘蛛」M4改造長槍仍持續追查中，另被查獲的改造短槍則是陳男去年底自網路上以3萬元購得。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂及強盜罪嫌移送北檢偵辦。

台北市警察局也發布新聞稿表示，專案小組迅速偵破這起銀行搶案，警政署長陳家欽今天再度到市警局召開專案會議，除肯定員警辦案表現，也慰問2名受傷員警，並指示要持續追查犯案槍枝及釐清有無共犯等罪證，任何不法都不能放過。（編輯：戴光育）1090401