男轉賣仿冒名車安全帶消音扣 初估侵權50萬遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）現今汽車都有裝設安全帶警示音系統，高雄宋姓男子自中國進口仿冒BMW、賓士、福特等知名品牌商標「消音扣」，保二搜索查扣548件配件，初估侵權市值達50萬，訊後依商標法送辦。

刑事警察大隊保二總隊偵三隊今天發布新聞稿指出，各品牌汽車廠商都會在座椅設計重量感測與安全帶警示音系統，提醒駕駛人繫上安全帶，維護行車安全。但警方日前在網路巡邏時，卻發現宋姓業者在露天購物網站販售「汽車安全帶消音扣」。只要插進安全帶母扣，即可騙過繫上安全帶警示音系統。

警方經查證各汽車原廠並未生產安全帶消音扣商品，確認宋男販售商品為仿冒品後，立即派員前往宋男路竹區住所搜索，當場查扣仿冒BMW、BENZ、FORD及MINI等品牌商標「汽車安全帶消音扣」、鑰匙圈等汽車配件548件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，32歲宋男以新台幣130元從中國進口「汽車安全帶消音扣」，再以200元價格在台上網刊登出售，嚴重影響駕駛人安全，所幸僅有少數「汽車安全帶消音扣」流入市面，初估侵權市值達50萬元，全案依涉嫌違反商標法偵辦中。

保二表示，商標法第97條意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：謝雅竹）1110510