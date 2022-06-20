宜蘭雪隧路3車追撞 3人受傷送醫
2022/6/20 11:34（6/20 11:51 更新）
宜蘭市雪隧路與191甲線交叉口20日上午9時許發生3輛車追撞事故，小貨車駕駛65歲黃男一度受困車內，救出時左小腿骨折和胸部疼痛，現場共有3人受傷送醫，車禍發生原因仍有待調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月20日
（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）宜蘭市雪隧路與191甲線交叉口今天上午9時許發生3輛車追撞事故，共3人受傷送醫，車禍發生原因仍有待調查。
宜蘭縣消防局上午9時17分接獲通報，宜蘭市雪隧路與191甲線交叉口南下方向發生車禍，現場有多輛車追撞，有人受困車內，消防局獲報後立即派遣宜蘭、壯圍分隊人車前往搶救。
消防員抵達現場確認共有包含9人座商用車、廂型車和小貨車共3輛車發生追撞，廂型車內有28歲陳姓男子頸椎受傷，另1名55歲邱姓男子右膝和右腿受傷。
小貨車內則僅1名駕駛65歲黃姓男子，雙腿遭車體夾住意識清楚，消防動用器材破壞車體救出黃男時左小腿骨折、胸部疼痛，3名傷者均送往國立陽明交通大學附設醫院治療。（編輯：黃世雅）1110620
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