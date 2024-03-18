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新店工人跌落水泥攪拌機身亡 新北勒令停工

2024/3/18 15:22
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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市新店區某工地工人今天上午操作水泥攪拌機時跌入機器內，送醫不治。新北市府勒令停工改善，正進一步調查事發原因，如果確認施工單位涉過失，將函請地檢署偵辦。

新北市新店區中央四街某工地上午發生意外，64歲男性工人操作水泥攪拌機時，不慎跌入深度約1.5公尺的機器內，被救起時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。

新北市政府工務局說，已依違反建築法勒令停工改善。

新北市政府勞動檢查處表示，獲報趕往稽查時，工地相關人員已被帶往警局製作筆錄，詳細發生原因仍待進一步調查。依現場環境及施工設備判斷，陳姓工人當時疑站在攪拌機上拌合水泥，並掉到攪拌機內。

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新北勞檢處說，為避免災害擴大，勞檢處將要求施工單位立即停工改善，在改善計畫未經審查合格前，不得再讓勞工操作這部肇災機械；此外，如果確認施工單位涉過失，將函請地檢署偵辦，如經不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定，將再回歸行政罰法規定，依職安法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

此外，勞檢處說，將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助。（編輯：方沛清）1130318

#新北市
#新北市府
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