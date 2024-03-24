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台中單日公墓火警逾26件 消防無人機加強執法

2024/3/24 17:41
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（中央社記者蘇木春台中24日電）清明期間公墓雜草火警頻傳，台中市消防局統計，截至今天下午5時已發生26件公墓火警，呼籲民眾掃墓應注意用火，消防局並投入無人機進行科技執法，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為。

台中市政府消防局表示，清明期間消防局已啟動清明專案，積極防治山林田野火災發生，今天截至下午5時，據統計台中地區已發生26件公墓火警。

消防局指出，今天包含沙鹿、龍井、東勢、大肚等地區公墓或山區，皆有火警發生，已要求轄區各大隊、分隊加強宣導及公墓駐點、巡邏。今年累計至今已有7件舉發公墓火警案件，後續將視個案情形裁處，若違反消防法每案可開罰新台幣3000元。

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消防局提到，民眾若用火不慎引起雜草火警，不只恐傷及其他掃墓民眾，也會造成空氣嚴重污染，甚至波及鄰近民宅，山林田野引火焚燒致發生火災行為者，除依消防法、空污法開罰外，亦可能觸犯刑法公共危險罪，最高可處7年以下有期徒刑。

此外，台中市消防局並投入無人機進行科技執法，目前配備空拍無人機共有16台，其中8台具備廣播功能，消防局將派遣無人機到各主要墓地進行空拍巡邏警戒，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為。（編輯：黃世雅）1130324

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