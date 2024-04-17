租賃別墅種大麻妄想創業牟利 警逮3人掏金夢碎

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）29歲黃姓男子得知友人培育栽種大麻苗，認為有暴利可圖，遂購買20棵大麻苗，在自宅試種後又租賃獨棟別墅擴大栽種規模，更向友人遊說募資，警方破獲逮捕3人，依法送辦。

保安警察第三總隊第一大隊今天發布新聞稿，日前掌握情資發現黃姓男子涉嫌栽種大麻毒品，意圖販售牟利，經報請台中地檢署指揮，並結合多個單位組成專案小組偵辦。專案小組經數月蒐證，發現另有李、黃2人參與。

警方調查，29歲黃男無固定收入，因得知友人有培育栽種大麻苗，以新台幣1萬5000元購得大麻苗20棵及栽種扦插技術，並籌集20萬元購買栽種大麻相關肥料設備。在自宅試種數月後又租賃獨棟別墅擴大栽種規模，並以每股5萬元，投資半年即可分得30萬元獲利等噱頭，向友人遊說募資，但無人參股。

今年2月，專案小組趁著該集團首批大麻花採收前，同步在台中市北屯區、西屯區等處執行搜索，查獲黃男等3名涉案人，大麻栽種場2場、大麻植株148棵、大麻花成品858克、栽種設備、肥料2批等栽種製造毒品相關證物，攔阻大麻毒品流入市面。黃男3人遭裁定收押。（編輯：黃世雅）1130417