達生涯1500安里程碑 林益全：是條漫長的路

中華職棒富邦悍將隊林益全25日在新莊球場迎戰Lamigo桃猿隊，4局下敲出一壘安打，同時也是中職生涯第1500安。中央社記者張新偉攝 108年5月25日

（中央社記者楊啟芳新北25日電）富邦悍將林益全於今天達成生涯1500支安打里程碑，成為中職第7人。他表示，這個紀錄是條漫長的路，所以很開心，要每年維持狀況、身體健康不容易，也感謝家人給予支持。

林益全剛於21日達成150轟，不過他表示，比起全壘打，更在乎敲出安打，也在今天第4局達成1500安紀錄，為中職史上第7人。

林益全說，2009年進職棒時，本來有為自己設定7年達成千安的目標，「那時候跟家人吃飯聊天時有講到，想說可以挑戰看看，也有比較明確的目標」。

林益全在2015年完成千安，刷新中職最少場數、打席達成千安的紀錄。從2009到2018年，林益全每年都有百安以上，其中4年有160支安打以上，不過他坦言，要維持真的不容易，「在場上打愈久，人家對你就會了解愈多」。

今天達成1500安後，林益全賽後表示：「還是很開心，畢竟1500安是條很漫長的路，要謝謝球團、教練團對我的肯定，在身體這方面也一直督促自己不能受傷，可以讓自己打這麼長的職業生涯，完成這項紀錄。」

林益全也指出，球員最強的後盾就是家人，老婆跟小孩能給精神上的鼓勵，「不管今天在球場上表現得好不好，回到家老婆小孩給你一個擁抱，說爸爸今天辛苦了，老婆說沒關係明天再來，這種貼心的話，對每個職業球員都是很大的動力和鼓勵」。（編輯：陳惠珍）1080525

中華職棒25日在新莊棒球場進行Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的賽事，4局下，富邦悍將林益全敲出穿越三游方向的滾地球形成一壘安打，帶有1分打點，也達成生涯第1500安。中央社記者張新偉攝 108年5月25日