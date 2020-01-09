為台灣選手創造機會 鐵人爭辦2場奧運積分賽

（中央社記者龍柏安台北9日電）中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯今天表示，為幫台灣選手創造爭取奧運積分的有利環境，將於3月8日與4月11日、12日，在台南與花蓮鯉魚潭舉辦兩場鐵人三項奧運積分賽。

2020東京奧運鐵人三項共計僅110人參賽，其中男、女名額各半，除地主日本可獲得各2席保障名額，3月底將先以世界混合接力賽排名最高的7組（共計14名）選手取得門票，其次是混合接力資格賽前3名的組合（6人）。

剩餘門票則以5月份的世界積分排名為依據，單一國家最多只能有3名選手參賽，而依照國際鐵人三項聯盟（ITU）所公布的世界積分排名，台灣一哥張團畯目前排在146名。

劉玉峯坦言，若以張團畯目前排名，要前進奧運有一定難度，但他仍希望可以幫助台灣選手創造爭取奧運積分的最佳環境，因此將於3、4月接連舉辦兩場亞洲盃系列賽，希望透過地利優勢，讓選手盡力爭取積分、衝刺排名。

由於3月8日恰逢三八婦女節，協會也希望女性朋友走出戶外，享受運動帶來的好處，因此只要女子選手參賽就可享有報名費打7折的優惠。

至於4月11日、12日在花蓮鯉魚潭的另一場亞洲盃，劉玉峯則透露國軍弟兄報名非常踴躍，預計已逾千人，協會也再祭出優惠，強調只要是國軍官兵報名費均打7折，將官一律免費的方案，希望民眾踴躍參加。（編輯：張雅淨）1090109